Covid-19: Mais 16 novos casos e 109 recuperados nas últimas 24 horas

5/02/2021 20:34 - Modificado em 5/02/2021 20:35

O comunicado divulgado hoje pelo Ministério da Saúde dá conta que foram analisadas 643 amostras nas últimas 24 horas e 16 deram positivo para a Covid-19, número mais baixo registado nos últimos 34 dias.

Os 16 novos casos foram diagnosticados na Praia (5), Santa Catarina (2), São Miguel (2), São Lourenço dos Órgãos (1), Tarrafal de São Nicolau (3), São Vicente (1) e São Filipe (2).

No tocante aos 109 recuperados, estes foram reportados em São Vicente (61), Praia (30), Tarrafal (5). Com dois recuperados cada contam-se os municípios de Santa Catarina, São Salvador do Mundo, São Domingos, Santa Cruz, São Filipe e Ribeira Grande de Santo Antão. O país conta agora um total de 13.622 doentes recuperados.

A ilha de Santiago tem neste momento 312 casos ativos, com a Praia a ter a maioria (247), seguido de Santa Catarina (19), Ribeira Grande de Santiago (10), Tarrafal (12), São Miguel (10), São Salvador do Mundo (6), Santa Cruz (6) e São Lourenço dos Órgãos (2). São Vicente conta com 129 casos ativos, Fogo (34), Santo Antão (20), São Nicolau (37), Sal (10), Boa Vista (1) e Maio (1), totalizando 544 os casos ativos no país.

Com estes dados o país tem ainda 135 óbitos a lamentar, das quais 3 por outras causas e ainda dois doentes transferidos para os seus países de origem.