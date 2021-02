PJ detém 13 homens suspeitos de vários roubos em Monte Sossego e Ribeira de Julião

5/02/2021 13:50 - Modificado em 5/02/2021 13:51

A Polícia Judiciária deteve, entre os dias 01 e 03 de Fevereiro, fora de flagrante delito, 13 homens suspeitos da prática de crimes de roubos em residências e na via pública, ocorridos nas localidades de Monte Sossego e Ribeira de Julião, entre outubro de 2017 e agosto de 2020.

Conforme a mesma fonte, estes indivíduos foram detidos através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Combate ao Banditismo, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, pelo que se trata de mais uma medida judicial dando combate ao crime em S. Vicente.

No seu comunicado a PJ informa que os detidos foram presentes em tempo legal às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação, pelo que o Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva a 4 dos detidos e apresentação periódica aos restantes 9 suspeitos.