Delegado de Saúde de S. Vicente preocupado com possível entrada de novas variantes do vírus da covid-19

4/02/2021 21:22 - Modificado em 4/02/2021 21:22

Devido a ligações regulares mantidas com países como Portugal e Senegal, que já detetaram casos de novas variantes do coronavírus, o delegado de Saúde de São Vicente, garante que representa uma “grande preocupação” para as autoridades sanitárias da ilha, realçando que é “bem provável” que estas já tenham entrado no país.

Em declarações ao NN, sobre a preocupação do director nacional de Saúde, que levantou o véu sobre a possibilidade de que alguma das novas variantes do novo coronavírus já tenha entrado no país, Elísio Silva compartilha da mesma preocupação, vincando que diariamente entram pessoas de diferentes países que já tem novas variantes da doença, o que aumenta essa possibilidade.

“Já tivemos casos de pessoas que tiveram resultados positivos nos seus países e que chegaram em São Vicente com resultado negativo nos testes PCR. Mas em São Vicente quando requisitaram os testes para regressar aos países de origem, os testes apresentam resultado positivo. Pode ser uma nova variante ou não. É preciso de confirmação” explicou.

Sobre as amostras que a DNS apontou que foram enviadas para o exterior para se saber a possibilidade da entrada no país de algum das novas variantes, questionado se há neste lote amostras de São Vicente, o Delegado de Saúde, não confirmou, mas há fortes possibilidades de amostras da ilha estarem a ser analisadas no exterior.

Num período conturbado que a ilha vive devido ao aumento de casos de covid-19, Elísio Silva pede aos munícipes maior rigor na observância das medidas de proteção individual, sobretudo ao uso da mascara facial na via pública. “A situação complica-se a cada dia. Vemos muitas pessoas infringindo as regras e as autoridades devem agir com maior rigor. Assim é muito complicado melhorar a situação epidemiológica da ilha” concluiu.