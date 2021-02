Legislativas 2021: Rosa Rocha escolhida pela CPN do PAICV como cabeça de lista em Santo Antão

4/02/2021 21:09 - Modificado em 4/02/2021 21:09

Reprodução Facebook

A Comissão Política Nacional do Partido Africano para Independência de Cabo Verde (PAICV), escolheu Rosa Rocha do Porto Novo como cabeça de lista para as eleições legislativas de 2021.

A informação foi avançada ao NN por uma fonte bem posicionada no partido na ilha das Montanhas, afirmando que a deliberação já foi tomada pelo partido quanto à lista a apresentar para as Legislativas 2021, agendadas para 18 de Abril.

A mesma fonte adiantou que Rosa Rocha é seguida na lista pelo deputado municipal Albertino Mota da Ribeira Grande. Alcides da Luz do Paul surge como o terceiro nome nesta lista que o PAICV preparou para abordar as próximas eleições.

Conforme informações obtidas, Odailson Bandeira, deputado nacional e candidato do partido nas eleições autárquicas de 25 de outubro pelo Município da Ribeira Grande e que figurava como segundo nome da lista apresentada a Comissão Política Regional do PAICV, não consta desta lista final. O mesmo acontecendo com Elisa Pinheiro do Porto Novo apontada pela Comissão Política Regional como cabeça de lista e que ficou também fora das opções da CPN do PAICV.

Contactado pelo NN, o presidente da Comissão Política Regional do PAICV em Santo Antão, Saturnino Baptista, confirmou que Rosa Rocha foi designada pela Comissão Politica Nacional do partido para encabeçar a lista na ilha, mas espera pela notificação oficial do partido pois, segundo o próprio, existem alguns fatores que estão ainda em análise.