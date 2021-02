“Pesadelo”. Mãe passa 20 horas a ‘escovar’ brinquedos do cabelo da filha

Abigail, de seis anos, tinha mais de 150 brinquedos agarrados ao cabelo. “Acho que tive uma experiência fora do corpo”.

© Reprodução Facebook / Lisa Hoelzle

Lisa Hoelzle, uma mãe norte-americana, passou pelo “pior pesadelo” quando teve de retirar quase 150 pequenos brinquedos que ficaram agarrados ao cabelo da filha, de seis anos. O processo demorou 20 horas. A mulher contou a história no Facebook, onde já se tornou viral.

“Foi o meu pior pesadelo enquanto mãe até hoje”, começa por afirmar Lisa nas redes sociais. Quando os seus filhos, Abigail e Noah terminaram a “escola virtual”, foram os dois brincar para a cave e, o que tinha tudo para ser um dia normal… começou aqui a ‘transformar-se’.

“Passados 10 minutos, o Noah subiu a correr para me dizer que a Abigail tinha algo preso no cabelo. Então, ela apareceu. Acho que tive uma experiência fora do corpo”, apontou ainda.

“Aparentemente”, o menino ‘entornou’ um recipiente cheio de brinquedos ‘Bunchems’ – umas bolas coloridas feitas de um material que se assemelha ao velcro e que permitem fazer construções – “na cabeça de Abigail. “Se procurar no Google ‘Bunchems’ e cabelo emaranhado vai encontrar muitas publicações com crianças a quem isto também aconteceu”, conta Lisa, sublinhando que os filhos nem têm o hábito de ligar muito a este brinquedo.

“Ela tinha cerca de 150 coisas dessas em camadas e emaranhadas no cabelo”, descreve ainda a mãe. Ao tentar começar a retirá-los, a situação só “piorou”: “Demorei cerca de três horas para tirar 15!”

Depois de uma sexta-feira em que a noite foi passada a tentar retirar os brinquedos da sua cabeça, Abigail foi vencida pelo sono. “Dormi com a cabeça dela em cima de mim para evitar que se emaranhassem mais”, revelou.

No sábado, foi dia de acabar a missão. A família comprou “tudo o que se lembrou que poderia ajudar” e meteu mãos à obra novamente. “Depois de 20 horas de puxar e tentar arrancá-los da cabeça dela, tirei-os todos. Seguiu-se uma hora ou mais na banheira a pentear todos os nós”, termina.