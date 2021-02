Número de pessoas vacinadas ultrapassa total de infetados a nível mundial

De acordo com a Reuters, já foram administradas, pelo menos, 104,9 milhões de doses de vacinas no mundo.

Onúmero total de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus já ultrapassa o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia, reporta a Reuters, que assinala o marco no caminho para acabar com a pandemia.

Apesar destes dados, que foram disponibilizados na quarta-feira, ainda não é possível dizer quanto tempo levará até vacinar toda a população mundial. Muitos daqueles que já foram vacinados, receberam apenas a primeira das duas doses necessárias.

De acordo com a base de dados sediada na Universidade de Oxford, a Our World in Data, já foram administradas 104,9 milhões de doses de vacinas. Valor este que é superior aos 104,4 milhões de casos de Covid-19 diagnosticados no mundo.

Com as infeções pelo novo coronavírus ainda a aumentar em 44 países, o vírus já fez, pelo menos, 2,26 milhões de vítimas mortais. As autoridades de saúde estão a apressar-se para vacinar o maior número de pessoas possível, face ao surgimento de novas variantes mais contagiosas.

