Praia: PJ detém três indivíduos suspeitos de homicídio

4/02/2021 14:40 - Modificado em 4/02/2021 14:40

A Polícia Judiciária deteve na passada quarta-feira, 03, fora de flagrante delito, três indivíduos do sexo masculino, suspeitos da prática de um crime de homicídio, ocorrido a 18 de outubro de 2020, em Vila Nova, envolvendo dois grupos rivais.

De acordo com a PJ, estes três indivíduos com idades compreendidas entre os 19 e os 31 anos, residentes nos bairros de Vila Nova e Safende, foram detidos através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP), em cumprimento de mandados do Ministério Público.

Ainda na sequência do cumprimento de mandados de buscas, foram apreendidas algumas armas brancas e tacos de basebol. Os detidos serão presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal.