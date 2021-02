Cabo Verde deve receber 113.850 doses de vacina através da Covax até finais de Fevereiro

4/02/2021 14:05 - Modificado em 4/02/2021 14:06

Cabo Verde é um dos primeiros países africanos que receberão vacinas contra a covid-19 no âmbito do programa internacional Covax, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e laboratórios farmacêuticos para ajudar os países em desenvolvimento.

No âmbito do programa Covax, o nosso país vai receber 133.850 doses de vacina contra a Covid-19, segundo informações avançadas no mapa indicativo de distribuição de vacinas ontem divulgado.

Informações veiculadas hoje pela imprensa internacional dão conta que Cabo Verde deverá, ainda neste mês de Fevereiro, receber 108 mil de doses da vacina da AstraZeneca e 5.850 doses da vacina da Pfizer.

Cabo Verde vai juntamente com a África do Sul e o Ruanda ser um dos primeiros países africanos a receber a vacina da Pfizer, que exige condições de ultra refrigeração (-70 graus) para o transporte e armazenamento. O Equipamento de refrigeração esse que, segundo Arlindo do Rosário, ministro da Saúde, já se encontra no país.

Sete países lusófonos vão receber cerca de 14 milhões de vacinas contra Covid-19, através da iniciativa da OMS, Covax, que visa fornecer vacinas contra a Covid-19, particularmente a países de médio e baixo rendimento.