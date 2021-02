Associação Regional de Futebol de São Nicolau suspende treinos devido a casos de covid-19

3/02/2021 23:40 - Modificado em 3/02/2021 23:41

Devido a alguns casos positivos de covid-19, diagnosticados a elementos de equipa técnica e jogadores de equipas no Tarrafal de São Nicolau, a Associação Regional de Futebol de São Nicolau (ARFSN), notificou esta quarta-feira, que decidiu suspender os treinos das equipas que se preparam para esta época desportiva.

De acordo com informações veiculadas pela ARFSN, a suspensão dos treinos de todas as equipas de futebol da ilha, deve-se ao facto de dois atletas de clubes do Tarrafal de São Nicolau terem acusado, esta quarta-feira, 03, positivos para o novo coronavírus.

A mesma fonte assegura que a suspensão é de pelo menos uma semana, até que seja possível a realização de testes para todos os atletas e equipas técnicas, para que possam ser retomados os treinos de preparação para a nova época desportiva.

“Pedimos às pessoas que se protejam e se sentirem sintomas, que contactem as delegacias de saúde da ilha. Aos infetados desejamos uma rápida recuperação” aponta a ARFSN.

De realçar que a ARFSN tem agendado para 20 de fevereiro o início do campeonato regional sénior masculino, mas que devido ao aparecimento destes casos positivos de covid-19, tal data poderá ficar condicionada.