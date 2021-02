Sistema de saúde de São Vicente reforçado com mais 16 enfermeiro(a)s

3/02/2021 22:54 - Modificado em 3/02/2021 22:54

Foto: Inforpress

O Governo anunciou esta quarta-feira, 03, o recrutamento de mais 179 enfermeiro(a)s para reforçar o pessoal nas estruturas de Saúde nas diversas ilhas do país, sendo que São Vicente será reforçado com mais 16 profissionais.

A informação consta do Boletim Oficial, conforme o despacho n.º 190/2021, a ilha de São Vicente vai ser reforçada com 16 enfermeiro(a)s, sendo 12 para o Hospital Batista de Sousa e 4 para a Delegacia de Saúde.

A grande maioria destes enfermeiro(a)s (60) vai reforçar o Hospital Agostinho Neto, na Cidade da Praia, e o Hospital Santa Rita, em Assomada, 18. A Delegacia de Saúde da Praia será reforçada com 7 profissionais de enfermagem; São Domingos, Tarrafal e São Miguel com 2 cada; Santa Cruz e Santa Catarina com 4 cada.

O Hospital Regional de Ribeira Grande de Santo Antão, João Morais, recebe 6 enfermeiro(a)s e as Delegacias da Ribeira Grande e Paúl 4 cada e Porto Novo, 8.

Para o Fogo, 10 enfermeiro(a)s vão ser colocados no Hospital São Francisco de Assis e as Delegacias de Saúde em São Filipe e Mosteiros recebem 4 e 2 respetivamente, ao passo que a Brava será reforçada com mais 4 enfermeiros. Cinco enfermeiro(a)s vão para o Hospital Ramiro Figueira, no Sal, ao passo que a Delegacia de saúde conta com mais 4.

A ilha de São Nicolau, com duas Delegacias, vai receber mais 5 enfermeiros, o Maio 3 e a Boa Vista 5.