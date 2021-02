Covid-19: Cabo Verde reporta mais uma morte e 62 novos casos

3/02/2021 20:14 - Modificado em 3/02/2021 20:14

Cabo Verde registou mais um óbito por covid-19 no concelho de Santa Cruz, aumentando para 135 o número de mortes associadas à doença no país, que diagnosticou mais 62 novos casos positivos, num total agora de 14.214 infeções, foi hoje anunciado.

Segundo avançou o Ministério da Saúde no boletim epidemiológico de hoje, o óbito ocorreu no concelho de Santa Cruz ocorrido, passando o país a registar um total de 135 pessoas que perderam a vida por causa da covid-19, sendo três por outras causas.

O mesmo comunicado dá conta que foral analisadas 721 amostras nas últimas 24 horas e 62 delas deram positivo para Covid-19. A maioria das novas infeções registaram-se em S. Vicente, um dos principais focos de transmissão do vírus no arquipélago, com 22 casos novos.

Na ilha de Santiago foram diagnosticados 17 casos, sendo 10 na Praia, 3 em Santa Catarina, 3 no Tarrafal e 1 em Santa Cruz.

A ilha do Fogo registou mais 7 casos, distribuídos pelos municípios de São Filipe (6) e Santa Catarina (1), enquanto Santo Antão teve mais 4 novos casos, nos concelhos do Porto Novo (2) e Ribeira Grande (2). Os restantes casos foram notificados no Tarrafal de São Nicolau (9) e no Sal (3).

Nas últimas 24 horas houve ainda o registo de mais 66 altas, passando o país a ter neste momento 13.401 pessoas recuperadas da doença.

Com estes novos dados Cabo Verde passa a registar um acumulado de 14.214 casos de covid-19 desde 19 de março, 135 mortes, 2 doentes transferidos para os seus países e tem neste momento 673 casos ativos.