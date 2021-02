Ultrapassada mais uma barreira global: 104 milhões de casos de Covid-19

3/02/2021 16:47 - Modificado em 3/02/2021 16:49

O mundo já ultrapassou a barreira dos 104 milhões de casos de Covid-19, de acordo com os dados oficiais da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, desta segunda-feira. Existem atualmente 103.108.643 infeções em cerca de 192 países e territórios, juntando-se também 2.229.326 vítimas mortais.

Este marco é alcançado precisamente dois dias depois de ter sido ultrapassada a barreira dos 103 milhões de infeções a nível mundial, o que mostra a velocidade avassaladora do vírus a atingir um novo milhão de casos.

Os Estados Unidos, Índia e o Brasil são os países mais afetados pela pandemia viral. O primeiro lugar continua a pertencer aos Estados Unidos, nos dois indicadores. Os restantes situam-se por esta ordem em número de infeções.

O país norte-americano regista atualmente 26.446.439 confirmados de infeção pelo novo coronavírus e ainda 447.737 mortes, sendo atualmente o mais afetado nos dois indicadores, número de casos e número de vítimas mortais, com novos recordes todos os dias.

Segue-se a Índia em número de infeções, contabilizando um total de 10.777.284 e ainda 154.596 óbitos. Muitos especialistas acreditam, porém, que os números reais são muito maiores, devido à subnotificação e ao número relativamente baixo de testes realizados na Índia.

Colado está também o Brasil com 9.283.418 casos confirmados do novo coronavírus, mas um maior número de mortes, que se fixam em 226.309. O México é agora o terceiro país do mundo com maior número de mortes, registando um total de 159.522. O número de casos é mais baixo mas ainda é elevado, de 1.874.092.

Portugal registou hoje 240 mortes relacionadas com a covid-19 e 9.083 casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). Desde março de 2020, Portugal já registou 13.257 mortes associadas à covid-19 e 740.944 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 164.513 casos, menos 2.375 do que na terça-feira.

Em Sapo.pt