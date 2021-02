Afrobasket’2021 – Ivan Almeida lesiona-se e desfalca seleção de Cabo Verde

3/02/2021 16:30 - Modificado em 3/02/2021 16:30

O internacional cabo-verdiano Ivan Almeida, que joga na equipa de basquetebol da Anwil Wloclawek na Polônia, sofreu uma lesão e é uma baixa para a seleção nacional de basquetebol para a segunda fase de qualificação para o Afrobasket’ 2021 que se disputa na Tunísia.

No encontro desta terça-feira, 02, numa partida do Aniwil Wloclawek frente a Twarde Pierniki Toruń, ambos da Polónia, o internacional cabo-verdiano Ivan Almeida fraturou o pé direito, deixando o jogador de fora das competições por algum tempo.

“Ontem no jogo saltei para disputar uma bola e pousei no pé de alguém. Depois dos exames desta manhã está claro que eu quebrei o meu pé direito, por isso vou ficar fora por um tempo” escreveu o jogador na sua conta oficial do Facebook.

De acordo com o jogador, não se sabe ao certo por quanto tempo irá ficar sem jogar, apontando que isso dependerá do seu corpo, mas recorreu às redes sociais para agradecer todas as mensagens de apoio que tem recebido.

A lesão de Ivan Almeida, considerado um dos melhores basquetebolistas de Cabo Verde a evoluir a nível internacional, é sem dúvidas uma baixa para a selecção cabo-verdiana de basquetebol que prepara para a etapa final do torneio de qualificação para o Afrobasket’2021, na Tunísia.

De momento tudo está em aberto já que se qualificam para a fase final do Afrobasket’2021 as três primeiras selecções de cada grupo.

Esta fase decisiva do torneio de qualificação do Grupo E para o Afrobasket Ruanda’2021 realiza-se de 17 a 21 do corrente em Monastir (Tunísia), país que também vai sediar os Grupo A (Tunísia, RD Congo, República Centro Africana e Madagáscar) e D (Nigéria, Sudão do Sul, Mali e Rwanda).

Já os jogos dos Grupos B (Senegal, Angola, Quénia, Moçambique) e grupo C (Costa do Marfim, Camarões, Guiné Equatorial e Guiné Conacri) serão disputados de 17 a 21 do corrente em Yaoundé (Camarões).