São Vicente: Moradores de Plateau denunciam falta de iluminação pública nalgumas ruas

2/02/2021 23:23 - Modificado em 2/02/2021 23:23

Moradores da zona reclamam que estão sofrendo com a falta de iluminação pública na zona de Plateau, em Chã de Alecrim.

Porta-voz dos moradores, Rony Brito denuncia esta situação que tem causado vários constrangimentos às pessoas que moram nestas ruas que estão sem iluminação já tem alguns meses.

Brito diz que desde do mês de outubro do ano passado, 2020, que o problema persiste e que não tem merecido a atenção das autoridades competentes. “Desde meados de outubro que temos um problema grave de iluminação, nalgumas ruas com a falta de iluminação”, explica este jovem.

Uma situação que tem causado vários constrangimentos e que já se dirigiram à Electra, expondo o caso mas, até agora a situação continua na mesma com a insegurança da população aumentando a cada dia que passa.

E por ser uma zona pouco movimentada, relata Rony Brito, e com falta de iluminação nestas ruas, as pessoas ficam propensas a serem assaltadas e elenca alguns casos.”Fica perigoso para sair de casa durante a noite ou antes do amanhecer” e isso afecta os moradores.

Ainda sobre o acesso a “Ribeira Funda”, na mesma zona, que não possui ainda nem poste de luz, é mais perigoso, já que por estes lados costumam passar alguns delinquentes que se aproveitam do escuro para cometer alguns delitos contra pessoas.

“Ficamos passando por essa situação, mas a taxa é descontada, sem resolver nada no bairro”, reclamam estes moradores.

Contacto, para uma reacção, um dos técnico da Electra Norte que não quis gravar entrevista, disse que a empresa não tem conhecimento desta situação e que vão se inteirar do assunto, e que brevemente vai ser resolvido.

Sobre a questão da falta de postes a nossa fonte diz que esta é uma situação que está a seguir uma programação, já que os postes estão a serem colocados onde são necessários e embora, compreende esta preocupação, garante que brevemente o problema também será resolvido.

Elvis Carvalho