Primeiro-ministro diz que provavelmente não haverá tolerância de ponto para o Carnaval

2/02/2021 22:54 - Modificado em 2/02/2021 22:54

Devido as muitas especulações, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu que “muito provavelmente não haverá tolerância de ponto” para as festas do Carnaval e que o Conselho de Ministros vai decidir nesse sentido.

O PM fez essas considerações à imprensa na cidade da Praia, onde assegurou que o Gabinete de Crise vai reunir-se brevemente e que certamente não irá haver tolerância de ponto para o carnaval, avançando que haverá uma reunião com os principais dinamizadores desta manifestação cultural para lhes passar esta directiva do Governo.

Entretanto, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente já se tinha pronunciado sobre o Carnaval dizendo que, este ano, “não vai haver” a festa do Rei Momo.

Para Abraão Vicente, este ano, “não há condições para a realização de carnavais” nem para a realização de eventos que impliquem ajuntamento de pessoas.

“O Carnaval é um evento popular e não faz sentido sequer que as entidades públicas promovam atividades virtuais no sentido de transmitir on-line”, avisou.