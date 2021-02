Covid-19: Cabo Verde registou mais 54 casos nas últimas 24 horas

2/02/2021 18:18 - Modificado em 2/02/2021 18:18

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais 54 casos de Covid-19, aumentando o total acumulado para 14.152. Também o número de recuperados volta a subir, com mais 84 altas registadas hoje, anunciou o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico desta tarde, do total de 472 amostras analisadas nas últimas 24 horas, 54 testaram positivo para o novo coronavírus. A ilha de S. Vicente reportou o maior número de casos (37), a Praia (11) e Tarrafal de Santiago (1). Na ilha do Fogo, São Filipe (1) e Santa Catarina (2). Registaram-se ainda 2 novos casos em Tarrafal de São Nicolau.

Nas últimas 24 horas 84 pessoas tiveram alta, aumentando para 13.335 os recuperados da doença no país.

Depois da atualização feita hoje, Cabo Verde tem 678 casos ativos de Covid-19. O número de óbitos mantém-se nos 134, das quais 3 por outras causas e 2 transferidos, perfazendo um total de 14.152 casos acumulados.