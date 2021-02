São Vicente entre as ilhas com maiores registos do consumo precoce do álcool e drogas ilícitas

A ilha de São Vicente, a par de Santiago, Sal, Santo Antão e Boa Vista são as ilhas onde se regista maior consumo precoce do álcool e outras drogas ilícitas nas comunidades, mostram estudos da Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas (CCAD).

A informação foi avançada hoje à imprensa por Fernanda Marques, secretária-executiva da CCAD, à margem da formação on-line de formadores em matéria de prevenção ao uso do álcool e outras drogas nas comunidades, destinada a profissionais das áreas da saúde, educação e social, tendo alertado para o reforço da intervenção precoce em todas as ilhas.

Nesta senda, a mesma fonte aclarou que esta formação de três dias tem o propósito de capacitar profissionais de todas as ilhas, já que se pretende, para além de um trabalho preventivo, fazer com que a situação não evolua para um patamar superior nas ilhas já identificadas.

“Várias medidas foram implementadas anteriormente para os diferentes públicos-alvo e destinadas a diferentes contextos, mas há a necessidade de reforçarmos as respostas uma vez que os desafios são elevados” concluiu Fernanda Marques.