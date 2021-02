Passageiros de Santiago com destino a São Vicente obrigados a apresentar testes rápidos

2/02/2021 13:33 - Modificado em 2/02/2021 13:33

A direção nacional de Saúde, DNS, atualizou esta segunda-feira, 01, os critérios para a realização de testes rápidos para viagens interilhas, devido à Covid-19, sendo que a partir desta quarta-feira, os passageiros que partem de Santiago para São Vicente serão obrigados a realização de testes rápidos.

Essa atualização é feita conforme a evolução da situação epidemiológica da pandemia no país a cada 14 dias. As ilhas do Sal, Boa Vista e Brava têm uma taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias inferior a 25 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, pelo que, segundo este resolução, são consideradas “verdes” e os passageiros das ligações interilhas – com partida dessas ilhas – não são obrigados a realizar testes para covid-19 para qualquer destino doméstico, em ligações aéreas e marítimas.

São Vicente, Santiago e Maio, ilhas com a taxa de incidência superior a 150/100 mil habitantes, estão na lista vermelha. Passageiros da ilha de São Vicente fazem testes de despiste da Covid-19 para todas as ilhas, com exceção para Santo Antão.

Passageiros provenientes da ilha do Maio que querem viajar para a ilha de São Vicente, não precisam realizar teste, mas para as restantes ilhas são obrigados.

Quem vai sair da ilha de Santiago para outras ilhas é obrigado a realização do teste rápido.

Para passageiros do Fogo, com destino a São Vicente, não é necessária a realização de testes, mas para as outras ilhas é obrigatório.

Passageiros da ilha de São Nicolau, que há cerca de 3 meses estava sem casos ativos e registou nos últimos dias de janeiro 17 casos positivos, passam a estar obrigado à realização de teste para passageiros com destino ao Sal, Boa Vista, Maio e Brava, sendo que para as outras ilhas não é necessário testes.

Já para passageiros provenientes da ilha de Santo Antão, só não são obrigados realizar testes se o destino for São Vicente, Santiago e Fogo.