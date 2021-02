IMP impede saída para o mar de todas as embarcações de pesca local

O Instituto Marítimo Portuário (IMP) interditou a saída para o mar de todas as embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta durante as próximas 24 horas, apontando como causa, as condições do estado do tempo no arquipélago.

A IMP esclarece que a determinação tem por base razões de segurança, “atendendo as condições do estado do tempo no arquipélago em geral durante as próximas 24 horas, com ondas NW/N 3 a 4.5 metros a Oeste/Norte do Arquipélago, afectando zonas costeiras Norte/Oeste expostas principalmente em Barlavento”.

De acordo com o IMP, esta informação é direcionada, em particular, aos armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral. O aviso de segurança é válido para as próximas 24 horas. As informações sobre o estado do tempo serão atualizadas oportunamente.