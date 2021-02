Jorge Barreto: “É bem provável que alguma dessas novas variantes já tenha entrado em Cabo Verde”

1/02/2021 19:05 - Modificado em 1/02/2021 19:05

O director nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, não descarta a hipótese de que alguma das novas variantes do novo coronavírus, já tenha entrado no país, visto que as nossas fronteiras ainda estão abertas, o que permite diariamente a entrada de pessoas no país.

Jorge Noel Barreto fez estas afirmações durante a conferência de imprensa sobre o ponto de situação da covid-19 no país, realçando que devido ao facto de as nossas fronteiras ainda estarem abertas, recebendo voos de Portugal e Senegal, com a circulação de pessoas “é bem provável que alguma dessas variantes já tenha entrado em Cabo Verde”.

Nesta senda, o DNS assegurou que o Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), já enviou algumas amostras para serem testadas fora do país, com o intuito de se saber se alguma dessas variantes já se encontra no país.

“Pode ser até que alguma dessas variantes tenha entrado em Cabo Verde e não temos como garantir porque ainda não temos evidências, mas não podemos descartar esta hipótese porque as nossas fronteiras ainda estão abertas” aclarou.

Questionado se o país já está a trabalhar para a aquisição dos equipamentos para detetar novas variantes, Jorge Barreto, explicou que em Cabo Verde já existe o sequenciador, mas existem outros materiais necessários.

“Também é preciso que os técnicos tenham formação na realização dessas análises. O INSP já está a trabalhar neste sentido e, portanto, é um processo que vai sendo resolvido como nos outros anteriores em relação à questão laboratorial” especificou.

Por fim, frisou que as medidas de proteção que têm sido adotadas, devem continuar a ser válidas para as novas variantes. “Teremos que ter algum tempo para analisar o impacto que elas podem provocar. Esta é ainda uma situação instável, do surgimento de novas variantes” concluiu.