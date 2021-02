Xadrez – Federação confirma presença de 4 jogadores no Campeonato Africano Individual Online 2021

1/02/2021 16:20 - Modificado em 1/02/2021 16:20

A Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX) anunciou hoje que 4 jogadores vão marcar presença na edição online do Campeonato Africano Individual, nas categorias Open, Femininos, Veteranos e Sub-20 Femininos.

A informação é avançada pela FCX em comunicado enviado ao NN, apontando que se encontram inscritos o Mestre Internacional Mariano Ortega (Director Técnico Nacional), que vai competir na categoria Open, ainda Célia Rodrigues na categoria Femininos, Loide Gomes nos Sub-20 femininos e Luís Fernandes em Veteranos.

Mariano Ortega, o 4º no ranking inicial, tem na sua frente os dois melhores jogadores africanos da actualidade, numa prova que conta com o concurso de 58 xadrezistas.

Célia Rodriguez Guevara, quinta posicionada no ranking inicial, é a representante cabo-verdiana, e integra o quadro de 31 inscritas.

Já Loide Gomes, 28ª do ranking inicial, será a representante nacional num universo de 31 atletas inscritas, ao passo que, nos veteranos, Luís Fernandes representará Cabo Verde nesta competição que envolve nove concorrentes nessa categoria.

O campeonato inicia-se hoje, sendo que as partidas desta competição serão disputadas ao ritmo de 25 minutos com dez segundos de incremento por lance a partir do primeiro movimento.

As partidas podem ser seguidas em https://tornelo.com/chess/orgs/africa/events/african-online-individual-chess.