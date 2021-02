Elísio Silva garante que a Delegacia de Saúde não irá autorizar licenças para atividades ligadas ao Carnaval

O delegado de saúde em São Vicente garantiu esta segunda-feira, 01, que a Delegacia de Saúde não irá autorizar nenhuma licença para atividades ligadas ao Carnaval, reforçando a tese de que este ano não haverá comemorações do Rei Momo na ilha de S. Vicente.

Elísio Silva que manifesta-se preocupado com a situação epidemiológica em São Vicente, ilha que tem neste momento 285 casos ativos de covid-19 e por isso está sob vigência do estado de calamidade, assegura que a Delegacia de Saúde não vai assinar documentos com parecer favorável à realização de actividades de carnaval.

“Isto está fora de questão, porque qualquer atividade poderá incentivar a festas e aglomerações. Independentemente de quem vai realizá-las, não vai haver autorização. Festa online ou festa de amigos não vão ser permitidos este ano. Já falamos com a Câmara Municipal e Polícia Nacional e isso está fora de questão” reforça Elísio Silva.

A mesma fonte garante não ver motivos para ser decretado tolerância de ponto nos dias de Carnaval e de Cinzas para não se correr o risco de aumentar o contágio da covid-19 na ilha, que é por esta altura o segundo foco da doença no país.

“Claro que é um feriado a nível nacional, mas será desnecessária uma tolerância de ponto, visto que não haverá comemorações de carnaval” concluiu este responsável.