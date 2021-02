IGAE destrói mais de 2.500 litros de aguardente ilegal apreendidos em 2020

1/02/2021 16:08 - Modificado em 1/02/2021 16:08

A Inspeção-Geral das Atividades Económicas (IGAE) destruiu por estes dias cerca de 2.600 litros de aguardente ilegal, apreendidos no âmbito de fiscalizações realizadas em 2020.

Através de uma nota publicada na sua página oficial do Facebook, a IGAE explica que os 2.575 litros de aguardente estavam distribuídos em 57 garrafões de 25 litros e 2 barris de 150 litros, produzidos ilegalmente para consumo.

Ainda de acordo com a mesma fonte, esta tem vindo a realizar tais ações de fiscalização “priorizando sempre o bem-estar da população cabo-verdiana”.

No entanto, não especifica as regiões do país onde ocorreram estas apreensões ilegais e que processos foram instaurados aos prevaricadores.

A IGAE é um órgão da polícia criminal, encarregue de promover ações preventivas e repressivas em matéria de infrações antieconómicas e contra a saúde pública.