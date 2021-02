Cabo Verde aloja website “CaboVerdeSafe” em site de governo para informar turistas sobre segurança de viajar para o país

A landing page “Cabo Verde Safe” do programa Turismo Recouver está alojado a partir de agora no site covid19.

Uma decisão que surge no âmbito do programa de retoma do turismo, o Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV) que alargou a parceria para promoção da landing page “Cabo Verde Safe”, a começar pelo seu alojamento no site oficial do Governo sobre covid19.

Este micro-website, “Cabo Verde Safe”, visa atender à procura de informações sobre segurança sanitária, sobretudo, por parte dos turistas que procuram Cabo Verde, enquanto destino seguro para viagem.

A landing page, que foi lançada em novembro de 2020, conta agora com um ganho substancial desde a sua criação, para além da capacidade para ser alojado em qualquer plataforma, possui autonomia enquanto um micro website que pode ser consultado através do motor de busca www.caboverdesafe.com

De realçar que caboverdesafe.com foi desenvolvida pelo Instituto do Turismo de Cabo Verde, em parceria com o Acelerador Lab do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com vista a simplificar e massificar informações úteis e credíveis sobre a situação e as medidas sanitárias do país para o combate ao covid19, viradas para o sector turístico.