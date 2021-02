Combustíveis mais caros em fevereiro

31/01/2021 23:54 - Modificado em 31/01/2021 23:54

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) atualizou este domingo, os novos preços máximos dos combustíveis, que devem vigorar a partir das 00 horas do dia 01 de fevereiro de 2021. Registou-se um aumento generalizado de 8,79% nos preços de combustíveis no país.

Conforme a nota de imprensa da ARME a que a o NN teve acesso, o Gasóleo Normal passa a ser vendido a 85,50 ECV/L; a Gasolina, a 110,10 ECV/L; o Petróleo, a 72,20 ECV/L; o Gasóleo Electricidade, a 70,30 ECV/L; o Gasóleo Marinha, a 59,20 ECV/L; o Fuel 380, a 64,30 ECV/L e o Fuel 180, a 67,30 ECV/L.

O Gás butano, acrescenta a mesma nota, passa a ser vendido a granel a 129,20 ECV/Kg, sendo que as garrafas de 3Kg passam a ser vendidas a 368,00 ECV; as de 6 Kg, a 775,00 ECV; as de 12,5Kg, a 1.614,00 ECV e as de 55Kg, a 7.103,00 ECV.

“Os preços do petróleo nos principais mercados internacionais mantiveram a tendência de subida durante o mês de janeiro de 2021, num mês em que os mercados reagiram com otimismo, fruto da tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e do início da vacinação contra a COVID-19 em muitos países”, lê-se no comunicado da ARME.

De acordo com a ARME, a evolução dos preços dos produtos petrolíferos no mercado internacional, aliada à depreciação do euro face ao dólar americano, determinaram o aumento dos preços dos combustíveis no mercado nacional, ora fixados.

Assim, no mercado interno, os preços do Gasóleo Normal, Gasóleo Eletricidade e Gasóleo Marinha aumentaram 5,0%, 6,0% e 6,3%, respetivamente. A Gasolina e o Petróleo aumentaram 7,1% e 6,0%, respetivamente. Os preços do Butano, de Fuelóleo 180 e Fuelóleo 380 aumentaram 1,7%, 7,3% e 7,7%, respetivamente. Isto corresponde a um aumento médio dos preços dos combustíveis em 5,9%.

Os novos valores do parâmetro CP (Custo de Aquisição do Produto) e os correspondentes preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis regulados vigoram de 01 a 28 de Fevereiro de 2021.