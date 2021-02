CMSV lamenta morte por Covid-19 do primeiro inscrito no corpo dos bombeiros da ilha

31/01/2021 23:30 - Modificado em 31/01/2021 23:30

A Câmara Municipal de São Vicente, lamentou este domingo, 31, a morte de José Pereira, primeiro inscrito no Corpo dos Bombeiros da ilha, vítima de Covid-19.

Em nota de pesar publicada pela Câmara Municipal na rede social Facebook, a edilidade lamentou pelo desaparecimento físico do primeiro inscrito no Corpo dos Bombeiros de São Vicente, que chegou a desempenhar as funções de sub-chefe da corporação, considerando-o também uma figura importante da zona de Monte Sossego.

José Pereira já contava mais de 90 anos. O mesmo tinha perdido a mulher na passada quarta-feira, 27, também ela vítima de Covid-19.

“Neste momento de dor e consternação, a Câmara Municipal de São Vicente endereça aos familiares as mais sentidas condolências” refere a nota de pesar.