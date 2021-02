Vagny marca o seu primeiro golo com a camisola do Metz

31/01/2021 22:34 - Modificado em 31/01/2021 22:34

O avançado internacional cabo-verdiano, Vagner Dias “Vagny”, marcou este domingo, 31, o seu primeiro golo oficial com a camisola do Metz, ajudando na vitória da sua equipa frente ao Brest por 2-4, a contar para a 22ª jornada da primeira liga francesa.

O Metz que que esteve por duas vezes em desvantagem no marcador, conseguiu materializar a remontada no marcador, já no segundo tempo, depois da entrada em campo de Vagny que agitou o jogo ofensivo da equipa forasteira.

A perder por 2-1, Vagner foi lançado em campo aos 68 minutos e volvidos apenas cinco minutos viu o seu colega de equipa Pape Sarr empatar o encontro a duas bolas. Aos 81 minutos Papa Yade, avançado de 21 anos, conseguiu a cambalhota no marcador e a passagem do minuto 87, foi a vez de Vagner Dias selar o resultado final em 2-4, após converter com êxito um pontapé de penalti.

De realçar que este foi o primeiro golo oficial de Vagner Dias com a camisola do Metz, depois do regresso de uma lesão que o afastou da competição por algumas semanas.

Com este resultado o Metz subiu ao 6º lugar do campeonato com 34 pontos, menos 2 do que o Rennes 5º classificado e em lugar europeu.

Recorda-se que Vagny, de 25 anos, em França já representou o Saint Étienne também da Ligue 1 e posteriormente cedido ao Nancy da Ligue 2.

Vagny que foi transferido do Batuque FC para o Saint Étienne no início de 2017, já representou o Asas e também o Gil Vicente onde fez parte da sua formação nos sub-19 e fez parte da equipa principal.