Números de covid-19 voltam a disparar em São Vicente com mais 57 casos positivos

29/01/2021 20:14 - Modificado em 29/01/2021 20:14

Os casos positivos de covid-19 voltaram esta sexta-feira a disparar em São Vicente, onde foram detetados mais 57 novos infetados pelo novo coronavírus, perfazendo assim 276 casos ativos da doença. A nível geral Cabo Verde contabilizou mais 113 novos casos provocados pelo novo coronavírus, de um total de 913 amostras analisadas nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social, estes novos 57 casos em São Vicente foram identificados a partir da análise de 228 amostras realizadas no Laboratório de Virologia.

A ilha de Santiago, principal foco da doença no país, teve mais 43 novos infectados, sendo a maioria na Praia com 35, Ribeira Grande 2, São Domingos 1, Santa Catarina 1, São Salvador do Mundo 1, São Miguel 1, Santa Cruz 1 e São Lourenço dos Órgãos 1. A Praia tem neste momento 300 casos ativos de covid-19.

O Fogo contabilizou mais 8 infetados, sendo 5 nos Mosteiros e 3 em São Filipe. A ilha de Santo Antão teve, por sua vez, 4 novos casos, dos quais Ribeira Grande 3 e Paul 1. A ilha do Sal diagnosticou um novo caso.

Nas últimas 24 horas houve ainda 57 novas pessoas recuperadas da doença, passando o país a contabilizar 13.038 altas.

Segundo o boletim do Ministério da Saúde o nosso país tem 723 casos ativos da doença e um total de 13.897 casos acumulados. Há ainda o registo de 131 óbitos a lamentar, sendo 3 por outras causas e dois doentes transferidos para os seus países.