São Vicente e Praia fora das atividades físicas e desportivas para assinalar a retoma do desporto

29/01/2021 15:44 - Modificado em 29/01/2021 15:45

O Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), através do Programa Nacional de Atividade Física e Saúde, realiza este sábado, 30 de janeiro, o “MexiMexê Cabo Verde”, para assinalar a retoma de um conjunto de atividades física e desportiva no contexto da Covid-19, no país.

De acordo com o IDJ, a ilha de São Vicente e o município da Praia, principais focos da covid-19 em Cabo Verde não fazem parte dos municípios a serem contemplados com este lote de atividades a serem realizadas este sábado.

Este megaevento, segundo o IDJ, visa estimular a prática da atividade física e desportiva, envolvendo todas as faixas etárias, “bem como mostrar os benefícios de um estilo de vida ativo para a saúde e bem-estar psicossocial de cada indivíduo, principalmente neste momento da pandemia que estamos a viver”.

Entre outras atividades, estão previstas: caminhadas, aulas de aeróbica, campanha de informação e sensibilização, feira de saúde e demonstração de várias modalidades desportivas (atletismo, basquetebol, boxe, karate, teqball, futebol, ténis de mesa, judo, natação, surf e vólei).

“Importa frisar que o “MexiMexê Cabo Verde”, que estará sobre a coordenação das Câmaras Municipais, será realizado sob todas as orientações das autoridades sanitárias, através do cumprimento das medidas de prevenção contra a propagação da covid-19, nomeadamente o distanciamento social, higienização e o uso obrigatório de máscaras para todos os participantes destas atividades” realça a IDJ.