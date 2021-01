INE: Trabalhadores avançam para manifestação e greve

Os trabalhadores Instituto Nacional de Estatística (INE) decidiriam hoje, avançar para uma greve, como previsto e anunciado, em protesto contra a publicação do PCCS dos trabalhadores.

A garantia foi dada pelo presidente do Sindicato da Indústria, Serviços, Comércio, Agricultura e Pesca (SISCAP), para esclarecer o comunicado do Instituto Nacional de Estatística (INE), que indica que os instrumentos de gestão dos Recursos Humanos, designadamente o Estatuto e Quadro de Pessoal do INE, ou seja, o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) já foi superiormente aprovado e será publicado dentro de horas/dias no Boletim Oficial.

Eliseu Tavares diz que o sindicato não tem conhecimento disso e estamos prontos para iniciar a primeira manifestação amanhã e a greve na próxima quarta-feira, 03. “Não recebemos nenhuma comunicação, aliás, nem o sindicato e nem os próprios trabalhadores”, disse à Inforpress.

Neste sentido garantiu que tudo está programado conforme o sindicato tinha anunciado, ou seja, manifestação sexta-feira, das 12:30 às 13:30.

Conforme o comunicado do INE, os representantes dos trabalhadores e o sindicato foram informados sobre o assunto por email no passado dia 26 de janeiro.

Ainda segundo o Instituto, o processo contou com a colaboração do Governo através do vice-primeiro-ministro e da secretária de Estado para a Modernização Administrativa, do CA-INE, dos trabalhadores e do sindicato.

“O INE passa a ter um instrumento moderno, harmonizado com as boas práticas implementadas no país, mormente no Ministério das Finanças e que responda aos anseios e preocupações dos trabalhadores”, cita o comunicado que realça ainda que o processo integra um pacote de problemas e preocupações dos trabalhadores que vinha se arrastando desde 2004 quanto a casos no tribunal, progressões e promoções, retroactivos e instrumentos de gestão de Recursos Humanos.