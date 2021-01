Defesa de Alex Saab acusa Ulisses C. e Silva de informar incorretamente o parlamento ao dizer que Governo agiu bem nesse processo

28/01/2021 22:48 - Modificado em 28/01/2021 22:48

A defesa do enviado especial da Venezuela, Alex Saab, que se encontra em prisão domiciliária na ilha do Sal, criticou hoje o primeiro-ministro de Cabo Verde considerando que este prestou um mau serviço no parlamento cabo-verdiano ao afirmar, durante uma sessão plenária, que as autoridades nacionais “agiram bem” quando prenderam o representante de Caracas, a 12 de junho de 2020, ao abrigo de um alerta vermelho da INTERPOL emitido por iniciativa dos Estados Unidos.

Questionado sobre a matéria na Assembleia Nacional, Ulisses Correia e Silva afirmou que “Cabo Verde esteve bem quando cumpriu uma decisão da Interpol”, acrescentando: “Nós temos responsabilidades, no quadro da nossa cooperação internacional e no quadro das responsabilidades de um Estado de Direito democrático, que cumpre aquilo que são os seus grandes compromissos, nomeadamente no sentido da cooperação judicial e na cooperação securitária”.

Estas declarações motivaram a reacção da defesa de Alex Saab, que acusa o Primeiro Ministro de estar “mal informado relativamente ao que é exigido a um país membro quando implementa um Alerta Vermeho da Interpol”, o que, segundo os advogados do diplomata, “não exigia que Cabo Verde ignorasse o estatuto do Sr. Saab como Enviado Especial”.

Mais especificamente, considera a defesa numa carta enviada esta tarde ao Chefe do Governo de Cabo Verde, “as próprias regras da INTERPOL afirmam claramente que nenhuma acção deve ser tomada se isso infringir qualquer tratado relevante, quando um Estado membro recebe um Alerta Vermelho daquela entidade policial internacional.

“Todos os Gabinetes Centrais Nacionais da INTERPOL, entidades nacionais e entidades internacionais prestes a utilizar os dados tratados no Sistema de Informação da INTERPOL para efeitos de aplicação de medidas coercivas, incluindo mas não se limitando à detenção, prisão ou restrição de circulação, devem garantir que estes dados são e continuarão a ser exactos”, esclarece a missiva.

Ainda assim, diz a carta, as medidas restritivas não eram as únicas de que as autoridades cabo-verdianas podiam fazer uso quando detiveram Alex Saab, estando também ao seu critério “informar imediatamente o Gabinete Nacional ou a entidade internacional solicitante (da detenção e do pedido de extradição – nota do redactor) do facto de a pessoa ter sido localizada”.

No caso em apreço, Cabo Verde estava em condições de confirmar os dados do sistema da INTERPOL e julgar se tinha legitimidade para deter ou manter preso Alex Saab, dizem os advogados na missiva endereçada a Ulisses Correia e Silva, esclarecendo:

“A 13 de Junho de 2020, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela enviou correspondência ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Comunidades e Defesa de Cabo Verde, na qual invocou a imunidade do Sr. Saab, de acordo com o direito internacional. Declarou ainda que, no momento da sua detenção, o Sr. Saab estava a atuar em nome da Venezuela para adquirir material médico, medicamentos e alimentos urgentemente exigidos no contexto da pandemia de Covid19” que o país atravessava.

Pelo exposto e pelas circunstâncias narradas, os advogados do Enviado Especial da Venezuela acusam Cabo Verde, enquanto membro e signatário, de violar a Carta das Nações Unidas cujo Artigo 103º estabelece que, “em caso de conflito entre as obrigações dos membros, ao abrigo da presente Carta, e as suas obrigações ao abrigo de qualquer outro acordo internacional, prevalecerão as suas obrigações ao abrigo da presente Carta”.

Ou seja, consideram, a igualdade soberana dos Estados, à luz da qual Cabo Verde devia aceitar as explicações do Governo da Venezuela sobre o estatuto de Alex Saab, insere-se nos dispositivos da carta fundadora das Nações Unidas, e devia ser observada em detrimento das Convenções das Nações Unidas Contra o Crime Organizado e Contra a Corrupção (respectivamente UNCTOC e UNCAC) que serviram para justificar, “ilegalmente”, a detenção do Enviado Especial.

Este goza, defendem os advogados, de inviolabilidade e de imunidade efectiva, mesmo à luz das regras da INTERPOL, que não podem impor aos Estados que violem essas normais internacionais que abrangem os Chefes de Estado e de Governo, os Ministros dos Negócios Estrangeiros e os diplomatas e Enviados Especiais, como é o caso de Alex Saab, que por isso goza da mesma intocabilidade de Nicolás Maduro, que o enviou na missão ao Irão com passagem por Cabo Verde, onde foi detido.

Assim, afirmam os defensores de Alex Saab, estranhando que o Primeiro Ministro de Cabo Verde desconheça estas citadas normas do Direito Internacional, consideram que Ulisses Correia e Silva “informou erradamente o Parlamento”, não o elucidando de que “o Alerta Vermelho da INTERPOL não exigia que Cabo Verde ignorasse o estatuto do Sr. Saab como enviado especial em missão”.

Na carta da equipa de defesa do Enviado Especial da Venezuela, os advogados também aproveitam para chamar a atenção do Primeiro Ministro para o que consideram ser declarações erradas que vêm sendo proferidas pelo próprio, por membros do seu gabinete e pelos seus conselheiros em relação ao Tribunal de Justiça da CEDEAO, segundo as quais Cabo Verde não é signatário nem se vincula às decisões daquele órgão.

Isto vem a propósito da determinação desse tribunal de ordenar a passagem de Alex Saab à prisão domiciliária, que o Tribunal da Relação de Barlavento se recusou a cumprir. A missiva dos advogados estranha tal posição, por entender, pela existência de factos comprovativos, que Cabo Verde está comprometido no quadro do protocolo adicional do Tribunal de Justiça da CEDEAO.

Prova disso é o facto, segundo a defesa de Alex Saab, de Cabo Verde nomear juízes para esse tribunal (caso de Januária Costa, actualmente em funções, e antes dela, de Benfeito Ramos, actual juiz-conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça), e de ter participado activamente, através do antigo Primeiro Ministro José Maria Neves, na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO que aprovou o referido protocolo.