Observatório de Cidadania Activa pede ao Governo para abdicar da tolerância de ponto no Carnaval e Cinzas

28/01/2021 22:37 - Modificado em 28/01/2021 22:37

O Observatório de Cidadania Activa instou o Governo a não decretar tolerância de ponto nos dias de Carnaval e de Cinzas para não se correr o risco de aumentar o contágio de covid-19 em Cabo Verde.

Através de uma nota assinada pelo presidente da instituição, Orlando Lima, este lembrou que foram uma das organizações que se associou aos esforços das autoridades cabo-verdianas no combate a esta pandemia, com a realização de “Oficinas de Cidadania” junto das comunidades, em diversos pontos do país, sob o lema “Prevenir e combater a covid-19 é um acto de cidadania”.

Neste aspeto lamenta, apesar de toda a campanha pedagógica em curso, que ainda persistam, “alguns focos de resistência, com práticas e atitudes menos boas, e que vão em contramão com toda a sensibilização que tem sido feita”.

O mesmo aclara que apesar de a maioria da população estar hoje “mais bem informada e consciente dos riscos”, registam-se “comportamentos preocupantes relativamente a não observância das regras sanitárias, em vigor”, como sejam o uso obrigatório de máscaras, o distanciamento físico, aglomerações em alguns serviços e postos de atendimento público e a realização de festas às escondidas, particularmente em Mindelo e cidade da Praia.

Nesta senda, Orlando Lima, aproveita para solicitar ao Governo para não decretar tolerância de ponto nos dias do Carnaval e de Cinzas, próximos 16 e 17 de Fevereiro, por forma a “evitar que, mesmo não havendo desfiles e quaisquer festejos oficiais, não se venha a correr o risco de se criarem ambientes susceptíveis de provocar o aumento de contágios pelo novo coronavírus, como aconteceu na época natalícia”.

A mesma fonte, apela ainda às autoridades competentes, designadamente, a Polícia Nacional, para reforçar a fiscalização e exigir o respeito e o cumprimento das normas vigentes.

“O Observatório pede ainda o sentido de responsabilidade e de bom senso a todos os cidadãos, bem como às instituições públicas e privadas e aos promotores de eventos para serem agentes activos na prevenção e no combate à covid-19. É preciso todas as valências, competências e recursos a esta causa maior, neste momento, de dar combate à pandemia, reduzir o número de infectados e evitar mais mortes” ressalva.

O presidente da instituição sublinhou o facto da covid-19 ter obrigado a adaptar o plano de actividades de 2020, mas agora em 2021 a agenda de actividades deverá centrar-se em três pilares fundamentais, como “Educar a cidadania activa e responsável”, “Cidadania da saúde” e “Cidadania eleitoral e democracia”.

“Por outro lado, o Observatório espera ter um papel preponderante no quadro das próximas eleições legislativas e presidenciais, exercendo a sua função pedagógica, com “Oficinas de Educação Cívica Eleitoral”, em parceria com as instituições competentes em matéria eleitoral, como seja a CNE (Comissão Nacional de Eleições)”, materializou Orlando Lima.