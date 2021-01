Vereador garante que CMSV irá abrir inquérito para averiguar circunstâncias do acidente envolvendo funcionária

28/01/2021 21:35 - Modificado em 28/01/2021 21:36

O vereador Rodrigo Rendall, garante que na sequência do acidente ocorrido esta quinta-feira, 28, na rotunda de Fonte Meio, em Maderalzinho, e que envolveu uma funcionária da CMSV, será aberto um inquérito para apurar as causas por detrás deste acontecimento.

Abordado pelo Notícias do Norte, o vereador responsável pela área social, confirmou a ocorrência do acidente envolvendo a funcionária da CMSV Cátia Cristina, que caiu da caixa de um veículo dos trabalhadores dos espaços verdes da câmara, se encontra neste momento sob os cuidados médicos do Hospital Baptista de Sousa.

“É uma situação que requer muitos cuidados. Inclusive já contactamos o companheiro da senhora e estive pessoalmente com ele, como também os recursos humanos e o responsável pelos espaços verdes da câmara” explicou.

Na obstante do contexto (covid-19), Rodrigo Rendall, garante que fizeram questão de se deslocar ao hospital, para prestar a “toda a força nesta situação”, que a edilidade vai continuar acompanhando e dar “todo o suporte”.

Rodrigo Rendall afirma que o companheiro da funcionária entrou em contacto, frisando que a companheira precisava de um TAC e que desde o primeiro momento a edilidade, mostrou abertura em assumir as despesas, só que devido ao seu estado clínico foi encaminhada de emergência para o bloco operatório.

“O vereador vai mandar abrir um processo para averiguar tudo o que aconteceu, onde ela estava sentada, se havia excesso ou não de velocidade. Geralmente durante o transporte vão sentados, por isso, até ainda não sei todos os pormenores” sustenta.

Nesta senda o vereador pela área social, pede a ponderação dos munícipes até que o processo seja esclarecido e concluído, e que não sejam levantadas especulações de forma precipitada, visto a CMSV está a acompanhar o caso desta sua funcionária que está hospitalizada.