IGAE muda de estratégia apostando na sensibilização e no esclarecimento dos operadores para prevenir “práticas censuráveis e ilegais”

28/01/2021 15:24 - Modificado em 28/01/2021 15:24

A Inspeção Geral das Atividades Económicas – IGAE, garante que nos últimos tempos mudou a sua estratégia apostando na sensibilização e no esclarecimento dos operadores para prevenir “práticas censuráveis e ilegais”, mas explica que isso não impede uma “fiscalização rigorosa e atuante em todo o território nacional”.

O esclarecimento, segundo a IGAE, surge na sequência do pretexto de algumas narrativas que tentam, em “desespero, dizer que a IGAE se acha em estado de suposta inação”, assente na circunstância de as suas ações de fiscalização não serem, pelos presentes dias, “tão visíveis, em matéria de cobertura mediática, quanto antes o eram”.

Nisto explica que a atuação de qualquer polícia, independentemente do seu objeto, “deve pautar-se pela sobriedade e integridade”, ressaltando que mudou de estratégia, “apostando agora na sensibilização e no esclarecimento dos operadores, numa linha de prevenção de práticas censuráveis e ilegais”.

Contudo, adianta que tais procedimentos “não obstam, pelo contrário, que haja uma fiscalização rigorosa e atuante em todo o território nacional”, materializada em factos objetivos. “A IGAE tem vindo a realizar várias ações de fiscalização, priorizando os operadores do ramo alimentar, mas também tem dado atenção às denúncias recebidas sobre estabelecimentos que não cumprem com os requisitos exigidos”.

Durante o mês de dezembro e o de janeiro, aponta que foram realizadas centenas de atuações, em diferentes ilhas, com foco na cidade da Praia e na ilha de São Vicente, devido aos casos de contaminação pela covid-19.

“Antecipando as festividades do Natal e do final do ano, a IGAE realizou encontros com os principais operadores económicos que, por norma, efetuam atividades nesta época festiva, para lhes explicar os moldes por que devem agir, sensibilizando-os, também, a cumprir com as suas obrigações impostas por lei” esclarece.

Nas operações do Natal e do final do Ano, afirma que foram inspecionados cerca de 30 estabelecimentos, sendo instaurados seis processos de contraordenação, resultando no encerramento de dois espaços e na aplicação de uma coima no valor de 300 mil escudos a um estabelecimento que vinha realizando festas, operando como discoteca.

Na ilha do Sal a IGAE assegura que tem em curso uma operação com foco nos principais estabelecimentos comerciais, devido à retoma do turismo na ilha.

Neste momento, todos os inspetores da IGAE se encontram no terreno em ações de fiscalização. “Nota-se, sem lugar para dúvidas, que a IGAE tem estado assaz ativa no terreno, em estrita observância das novas estratégias que a si chamou na execução das suas nobres tarefas em defesa dos superiores interesses de Cabo Verde e dos cabo-verdianos” concluiu.