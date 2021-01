FCF organiza 1º Congresso Nacional do Futebol Feminino sob o tema “Novo rumo, novas oportunidades”

28/01/2021 15:14 - Modificado em 28/01/2021 15:14

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), anuncia que durante o fim-de-semana, organiza na cidade da Praia o 1º Congresso Nacional do Futebol Feminino, em reflexão sob o tema “Novo rumo, novas oportunidades”.

De acordo com a FCF no encontro nacional participarão representantes de todas as regiões desportivas do país, estruturas e técnicos ligados ao futebol feminino.

A abertura do Congresso fica a cargo do Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, e vários temas relacionados com o futebol feminino serão debatidos durante o congresso, para além temas referentes à igualdade de género.

O congresso contará com as presenças da Primeira-dama, Lígia Fonseca, Rosana Almeida, Presidente do ICIEG, Frederic Mbassa, Presidente do Conselho Diretivo do IDJ, Filomena Fortes, Presidente do Comité Olímpico de Cabo Verde, para além de outras destacadas personalidades.

Conforme a mesma fonte, serão apresentados, durante o congresso, o projeto de desenvolvimento do futebol feminino, como também o plano estratégico. “Documentos que certamente merecerão uma atenção especial dos congressistas, assim como «Liderança, comportamento e igualdade de género» outro tema aguardado com muita expectativa” ressalva a FCF.

O congresso conta com a parceria e suporte da FIFA que, segundo a mesma fonte, tem vindo a “dar uma atenção especial ao futebol feminino e tem encorajado as Federações Nacionais a desenvolver o futebol feminino nos respetivos países”.