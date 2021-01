Enapor garante que Simetec emitiu parecer sobre projecto-lei que altera o regime jurídico do trabalho portuário

28/01/2021 14:52 - Modificado em 28/01/2021 14:52

Na sequência das declarações do presidente do SIMETEC, alegando que os sindicatos não conhecem o projeto lei que altera o regime jurídico da Operação Portuária e do trabalho, a ENAPOR alega que em fevereiro de 2018, aquando dos trabalhos de socialização dos anteprojetos do dito documento, submeteu os referidos drafts à apreciação dos sindicatos representativos do subsector portuário, para auscultação e a emissão dos respetivos pareceres/recolha de subsidiados.

Na quarta-feira, 27, o secretário permanente do Sindicato da Metalomecânica, Transporte, Turismo e Comunicações (Simetec), Tomás de Aquino Delgado, em conferência de imprensa, no Mindelo, declarou que o sindicato não conhecia o projecto-lei que altera o regime jurídico da operação portuária e do trabalho portuário, que dera entrada no parlamento

E que neste sentido, o SIMETEC, à semelhança de outros projetos, explica a ENAPOR, emitiu um parecer que foi objeto de análise interna. “Os referidos anteprojetos, que levaram em consideração o teor dos diferentes pareceres dos projetos externos, foram submetidos à apreciação e aprovação do governo”.

E que cabe a Assembleia Nacional, discutir o pedido de autorização legislativa, no prazo a ser estabelecido, para que o governo possa legislar sobre o Regime Jurídico da Operação Portuária e do Trabalho, e não o Regime Jurídico em si, pelo que o processo legislativo ainda se encontra em curso, esclarece em comunicado.

Na conferência de imprensa, o presidente do SIMETEC, Tomás de Aquino, voltou a insistir na redução da idade da reforma dos marítimos. O presidente do sindicato recorda que este é um processo que se arrasta desde 1994. O sindicalista afirmou que o atual executivo prometeu criar um grupo de trabalho para trabalhar a proposta, mas nada foi feito.