Praia: Suspeito de tentativa de homicídio a bebé dentro das instalações do ICCA em prisão preventiva no Hospital Psiquiátrico da Trindade

28/01/2021 14:13 - Modificado em 28/01/2021 14:13

Giovane, como é conhecido o menino, foi agredido, dentro das instalações do ICCA, na Cidade da Praia, por um adolescente de 17 anos, que sofre de perturbações mentais, que deixou a criança com traumatismo craniano.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informa, que em cumprimento de um mandado do Ministério Público, deteve, na passada quinta-feira, 21, fora de flagrante delito, o indivíduo, interno do Centro de Emergência Infantil da Praia, suspeito da prática de homicídio tentado, ocorrido no passado dia 24 de dezembro de 2020, tendo como vítima, uma criança de 11 meses, também interna no mesmo local.

O detido foi presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado a medida de segurança internamento preventivo no Hospital Psiquiátrico da Trindade.

O Caso

O bebé de 11 meses foi brutalmente agredido dentro das instalações do ICCA, na Cidade da Praia, por um adolescente que sofre de perturbações mentais.

De acordo com a mesma fonte, as agressões aconteceram pouco antes do Natal, e a criança ficou internada nos cuidados intensivos da Pediatria do Hospital Agostinho Neto, em estado “bastante grave”.

Devidas as agressões, Giovane como é conhecido o menino, teve um traumatismo craniano.

A presidente do ICCA, em declarações à RCV, alegou na altura ser um acidente, e prometeu avançar com mais pormenores sobre o sucedido depois de o averiguar. No entanto, esta semana, a PJ deteve o jovem suspeito da tentativa de homicídio.

De acordo com a rádio pública, Giovane foi retirado da mãe, de 15 anos, no início da pandemia em Cabo Verde.