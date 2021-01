“Tabanka ka ta kaba” na III Amostra Internacional de Obras Audiovisuais sobre Património Cultural Imaterial

27/01/2021 23:54 - Modificado em 27/01/2021 23:54

O documentário realizado pelo antropólogo visual do IPC, Carlos Alberto Barbosa, foi selecionado para integrar na III Amostra Internacional de Obras Audiovisuais sobre Património Cultural Imaterial entre os dias 25 a 28 de março no México.

O documentário cabo-verdiano é o primeiro a marcar presença na Amostra Internacional de Obras Audiovisuais sobre Património Cultural Imaterial, revela o Instituto de Património Cultural.

Em 2012, Barbosa realizou o seu primeiro documentário “As festividades de São João Baptista – Ilha da Brava”, mas foi com “Tabanka ka ta kaba” (2017), que o mestre em antropologia visual pela Universidade de Barcelona, se inscreveu no festival.

Um evento, que segundo o instituto surge com o objetivo de criar um espaço internacional onde se exibe uma seleção de obras audiovisuais relacionadas com o Património Cultural Imaterial, tendo como foco, fortalecer as políticas culturais para promover a criação, produção, distribuição e acesso aos diversos bens e serviços culturais.

Bem como divulgar e dar a conhecer ao público obras audiovisuais de todo o mundo que tenham relação com o Património Cultural Imaterial (PCI), entre outros aspectos.

Trata-se portanto de uma oportunidade de internacionalização da Tabanka, património cultural imaterial nacional desde agosto de 2019, estando o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas a trabalhar no processo de candidatura do mesmo a Património Cultural Imaterial da Humanidade.