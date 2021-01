“Vitalina Varela” – Filme vai ser exibido no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque

27/01/2021 23:40 - Modificado em 27/01/2021 23:40

“Vitalina Varela”, o filme que conta a história de um casal de imigrantes cabo-verdianos, realizado pelo português Pedro Costa, vai ser exibido no dia 16 de fevereiro no Virtual Cinema, uma programação online do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.

Entre os mais variados filmes exibidos no mundo inteiro e premiados nos maiores festivais de cinema, o filme Vitalina Varela, de Pedro Costa, recebe destaque ao estar entre a lista dos filmes escolhidos a dedo, pelos curadores do “Virtual Cinema”.

“Virtual Cinema” é uma experiência que reúne mais de 12 filmes lançados nos últimos tempos. O evento virtual, além da exibição semanal de cada filme, contará também com uma sessão de perguntas e respostas exclusivas dos cineastas em questão.

Na segunda-feira, a revista Variety, colocou o filme de Pedro Costa como o 19.º na lista de possíveis candidatos ao Óscar de Melhor Filme Internacional e o site Indiewire, dedicado à indústria cinematográfica, atribuiu-lhe a 15.ª posição.

“Vitalina Varela” relata a história verídica de uma mulher cabo-verdiana que viveu a maior parte da sua vida à espera de ir ter com o seu marido, Joaquim, emigrante em terras lusitanas. Chegando três dias após o seu funeral, Vitalina seguiu os escassos vestígios físicos que o marido deixara, descobrindo a sua vida secreta e ilícita.

O filme Vitalina Varela estreou-se em 2019 no Festival de Locarmo, na Suíça, tendo recebido então o Leopardo de Ouro, sendo este o prémio máximo, e Vitalina Varela, a protagonista foi premiada como Melhor Atriz.

O filme já foi exibido em mais de 50 festivais de cinema, sendo premiado em montras internacionais de cinema como o Festival de Cinema de São Francisco nos Estados Unidos, que deu a Pedro Costa o prémio “Persistence of Vision”.