Amadeu Oliveira na iminência de ser detido

27/01/2021 23:12 - Modificado em 27/01/2021 23:12

O advogado Amadeu Oliveira avançou, esta quarta-feira, 27, que recebeu a informação de que as autoridades judiciais já emitiram um mandato de captura, pelo que deverá ser detido até ao final desta semana.

“Acabo de receber a informação de que as autoridades judiciárias já emitiram um mandato de captura – prisão contra a minha pessoa e deverei ser preso este fim-de-semana. Ainda não sei no âmbito de qual processo, uma vez que tenho vários processos-crime contra mim” escreve o jurista através de uma mensagem nas redes sociais.

O mesmo pede que o momento não seja de “pânico” até porque garante “faz muito tempo” que estava a espera da sua prisão, “por uma razão ou por outra”.

“Vamos ter meses muito atribulados, mas vou ter de enfrentar isso tudo com tranquilidade. Não desejo visitas nem comunicação. A questão será resolvida tecnicamente e com paciência” conclui o mesmo.

De realçar que recentemente, Oliveira deixou claro que não ia comparecer no reinício do julgamento em que é acusado pelo Ministério Público da prática de 14 crimes de ofensa contra a honra e bom nome de alguns juízes do Supremo Tribunal de Justiça, que estava previsto para este mês de janeiro.

“Eu só comparecerei preso, algemado, sujeito debaixo de uma bota da tropa ou da polícia”, avisou, reiterando que de livre vontade não vai comparecer em nenhum tribunal crime.