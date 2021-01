Reino Unido aperta restrições com Cabo Verde. Passageiros obrigados a quarentena de 10 dias

O Governo britânico vai apertar ainda mais o controlo de chegada de passageiros oriundos de Cabo Verde e Portugal. Vai passar a ser obrigatório cumprir uma quarentena de 10 dias, num hotel pago pelas autoridades locais.

A medida foi anunciada esta quarta-feira, pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, e aplica-se a um total de 22 países de África e da América do Sul e pretende evitar a importação de casos de novas variantes do coronavírus. No caso de Cabo Verde e Portugal, foram incluídos na lista devido às ligações frequentes com o Brasil.

Além destes dois países, a medida deverá ser aplicada a mais 20 países, Angola e Moçambique, bem como Argentina, Chile, dos quais estão suspensos voos diretos e proibida a entrada de visitantes devido às ligações próximas com a África do Sul e Brasil.

De acordo com a imprensa portuguesa, até agora, a quarentena de 10 dias podia ser feita na própria casa e encurtada para metade após a realização de um teste no quinto dia, sendo as infrações penalizadas com multas.

Assim, britânicos e residentes do Reino Unido que cheguem a Inglaterra de países potencialmente afetados pelas novas variantes ficam sujeitos a este sistema, como Portugal e a maioria dos países do sul de África e América do Sul devido às relações próximas com o Brasil e América do Sul.