Covid-19: Cabo Verde registou hoje mais 103 novos casos, 33 deles em São Vicente

27/01/2021 20:41 - Modificado em 27/01/2021 20:41

Segundo o comunicado do Ministério da Saúde divulgado hoje, nas últimas 24 horas foram analisadas um total de 702 amostras que resultaram em 103 novos casos de Covid-19.

Em S. Vicente foram diagnosticados nas últimas 24 horas mais 33 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando para 259 os casos ativos na ilha. O laboratório de virologia analisou um total de 240 amostras. A nível de casos acumulados a ilha soma agora de 1.752 casos e ainda 17 óbitos a lamentar.

Houve ainda o registo de mais 35 pessoas que receberam alta passando a ilha ter neste momento 1.477 recuperados.

Isto num dia em que as autoridades sanitárias notificaram mais 103 casos de covid-19 no país, sendo 64 na ilha de Santiago, a maioria na Praia (48). As outras infeções foram diagnosticadas em Santa Catarina (5), São Miguel (4), São Salvador do Mundo (3), Tarrafal (3) e Ribeira Grande (1).

A ilha do Fogo registou mais 3 novos casos, um em cada município da ilha, enquanto a ilha do Maio registou três novos infetados.

Quanto a doentes recuperados da covid-19, foram reportados 67, aumentando para 12.908 os doentes recuperados no país.

Cabo Verde conta com um acumulado de 13.722 casos, 680 casos ativos, 129 óbitos, 3 óbitos por outras causas e 2 transferidos para os seus países de origem.