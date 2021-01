Boa Vista e Sal sem casos ativos de Covid-19

27/01/2021 14:04 - Modificado em 27/01/2021 14:04

Os quatro últimos pacientes que estavam infetados com Covid-19, sendo dois na ilha da Boa Vista e dois no Sal tiveram alta na terça-feira, pelo que estas duas ilhas passam a ter zero casos ativos da doença.

A informação foi avançada pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, indicando que a ilha da Boa Vista e do Sal entraram para a lista de ilhas sem casos ativos de Covid-19, depois da alta hospitalar dos últimos quatro pacientes que estavam internados.

As ilhas de São Nicolau e Brava e o concelho do Paúl são outros locais do país sem casos ativos de Covid-19.

Neste momento, Cabo Verde contabiliza um total de 644 casos ativos, num acumulado de 13.619 infeções, sendo que a grande maioria, 12.841 (94%) são já casos recuperados. O número de óbitos no país é de 129.