UCID pede explicações ao Governo sobre processo de detenção de Alex Saab. PM garante que país “agiu bem”

27/01/2021 13:50 - Modificado em 27/01/2021 13:50

O deputado e líder da UCID, António Monteiro, questionou hoje o primeiro-ministro, durante o debate parlamentar, para que este explicasse os moldes em que ocorreu a detenção do empresário colombiano Alex Saab, detido a 12 junho do ano passado quando este fazia escala na ilha do Sal.

“Este é um caso que precisa ser devidamente esclarecido a todos os cabo-verdianos e consequentemente à comunidade internacional e acima de tudo aos nossos vizinhos para se evitar possíveis leituras do caso, capazes de prejudicar Cabo Verde, a nossa população”, afirmou o deputado da UCID.

Em resposta, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, fez questão de assinalar que esse assunto não fazia parte do debate parlamentar, mas disse que Cabo Verde “esteve bem no caso da detenção do empresário colombiano Alex Saab”, por decisão da Interpol.

“Nós temos responsabilidades no quadro da nossa cooperação internacional e no quadro das responsabilidades de um Estado de direito democrático, um Estado que cumpre aquilo que são os seus grandes compromissos, nomeadamente no sentido da cooperação e cooperação judicial e na cooperação securitária”, afirmou.

Ulisses Correia Silva clarificou ainda que uma vez transitado para a justiça não é nem o parlamento nem o Governo que vão dar ordens à justiça relativamente ao que fazer com este cidadão estrangeiro detido em Cabo Verde.