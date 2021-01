INE – Trabalhadores ameaçam greve para 03 de fevereiro

Os trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística (INE), ameaçam partir para uma greve nacional no dia 03 de fevereiro, caso não seja publicado o Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS). Mas antes, os trabalhadores realizam a 29 de janeiro uma manifestação de protesto.

De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria, Serviço, Comércio, Agricultura e Pesca (SISCAP), Eliseu Tavares, os colaboradores do INE aguardam desde 2012, quando ainda estava em falta a aprovação dos estatutos do Instituto Nacional de Estatística (INE).

E que após vários anos de negociações e vários compromissos assumidos e não cumpridos, os colaboradores foram consultados e uma maioria esmagadora respondeu taxativamente e afirmativamente para se iniciar novas formas de luta, tendo em conta que todo o diálogo e toda a parceria dispensada por estes e pelo SISCAP, resultou num incompreensível silêncio ensurdecedor.

No dia 30 de dezembro passado, o sindicato tinha dado uma conferência à imprensa, denunciando a situação e ameaçando com manifestação e greve caso o Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS) não fosse publicado até 31 de dezembro.

Até ao dia de hoje, adiantou Eliseu Tavares, não houve nenhuma reacção nem da parte do conselho de administração do INE e nem do Governo, o que na sua perspectiva constitui uma “grande falta” de consideração para com os colaboradores do INE.

“Assim para dar corpo a esta justa e legítima vontade dos colaboradores do INE e do SISCAP, será realizada na próxima sexta, dia 29 de janeiro entre às 12:40 e 13:30 uma manifestação pacífica de protesto em frente ao INE, sito na Fazenda, a fim de exigirem a aprovação e publicação dos instrumentos de gestão dos recursos humanos do INE, visando a regularização das carreiras profissionais congeladas há vários anos”, anunciou.