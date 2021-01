Pandemia atingiu marca histórica. Mais de 100 milhões de casos no mundo

Só nos Estados Unidos foi registado um quarto do total de contágios.

Apandemia de coronavírus atingiu mais uma marca histórica. O número acumulado de casos de Covid-19 no mundo inteiro ultrapassou esta terça-feira os 100 milhões, segundo os dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.

O mundo supera os 100 milhões de infeções numa fase ambígua da pandemia.

Por um lado, as vacinas contra a Covid-19 trouxeram uma nova esperança no combate à doença.

Mas por outro lado, vários países no mundo estão a reportar números mais elevados de novos contágios e um ritmo de propagação do SARS-CoV-2 mais rápido.

Ao agravamento do panorama não é alheio o surgimento de novas estirpes do vírus que são mais contagiosas. Recentemente, foram detetadas três novas variantes que estão a gerar preocupações acrescidas na comunidade internacional: a britânica, a sul-africana e a brasileira.

Os Estados Unidos são o país mais afetado do mundo. A nação contabiliza um quarto do total de casos confirmados no globo – um pouco mais de 25 milhões.

Para os especialistas, os números de contágios ficam aquém da realidade, face ao número reduzido de testes em muitos países.

O número acumulado de óbitos no mundo é nesta altura de 2,1 milhões, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins.

