Covid-19: Duas mortes na Praia e 40 novos casos em S. Vicente

26/01/2021 20:20 - Modificado em 26/01/2021 20:20

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, o município da Praia registou mais duas mortes provocadas pela Covid-19, elevando para 63 o total de óbitos no município da capital e para 129 o total do número de mortes no país.

A nível nacional, segundo o mesmo boletim, foram diagnosticados mais 62 infeções do novo coronavírus, distribuídos pelas ilhas de Santiago (19), Maio (1), Fogo (2) e São Vicente (40). Os laboratórios de virologia analisaram 782 amostras nas últimas 24 horas.

Santiago registou casos novos na Praia (12), Santa Cruz (2), São Salvador do Mundo (2), Santa Catarina (2) e São Domingos (1). No Fogo os dois casos ocorreram no município de Mosteiros.

São Vicente, com os 40 novos casos, volta a ser o principal foco da pandemia em Cabo Verde, com 261 casos ativos da doença.

O mesmo boletim epidemiológico dá conta de mais 90 altas, elevando para 12.841 os doentes recuperados da doença.

Com esta última atualização, o país passa a contabilizar 644 casos ativos, 129 óbitos por covid-19, 3 óbitos por outras causas e 2 transferidos, perfazendo um total de 13.619 casos positivos acumulados.

As autoridades sanitárias reforçaram hoje, mais uma vez, o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara de proteção facial e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.