Futsal: Luso-cabo-verdiana Janice Silva eleita sexta melhor jogadora do mundo

26/01/2021 16:16 - Modificado em 26/01/2021 16:16

A futebolista do Benfica (Portugal), Janice Eloisa da Silva, filha de pais cabo-verdianos e internacional por Portugal, foi eleita esta terça-feira, 26, como a sexta melhor jogadora do mundo pelo site “Futsal Planet”.

De acordo com o anúncio feito pelo Sport Lisboa e Benfica, a ala Janice, que concorria ao prémio de melhor jogadora do mundo com mais outras nove atletas, conseguiu ficar em sexto lugar com o total de 233 pontos. Participaram na votação profissionais e especialistas de futsal de diversos países.

De realçar que Janice vai concorria com “Amandinha” (Leoas da Serra / Stein Cascavel Futsal Feminino), Mika Eguchi (SWH Ladies Futsal Club), Fatemeh Etedadi (Mes Rafsanjan), “Peque” (CD Burela FS), “Renatinha” (Italcave Real Statte), Alexandra Samorodova (MFK Normanochka), “Tampa” (Leoas da Serra / Stein Cascavel Futsal Feminino), Vanessa Sotelo Quintela (AD Alcorcón FSF) e “Miuda” (Kick Off C5 Femminile).

Esta foi a 21ª edição do evento organizado pelo site “Futsal Planet”, que é chancelado pela FIFA.

Janice Silva que também é professora de Educação Física, ganhou em 2019 o troféu de melhor jogadora do campeonato de Portugal.