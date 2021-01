Aniversário de chegada do navio “Chiquinho BL” assinalado com entrega de 30 passes sociais para rota SA-SV

26/01/2021 13:19 - Modificado em 26/01/2021 13:19

A CV InterIlhas, empresa concessionária do transporte marítimo entre as ilhas de Cabo Verde, anunciou que o primeiro aniversário da chegada do navio “Chiquinho BL” no país, será assinalado com a entrega simbólica de 30 passes sociais a pessoas carenciadas e com necessidades especiais, com validade de um ano e podem ser usados de forma gratuita na linha marítima Santo Antão – S. Vicente.

De acordo com a CV InterIlhas, a cerimónia será realizada no dia 28 deste mês, na Ribeira Grande de Santo Antão, e representa o cumprimento de um protocolo estabelecido em agosto passado com os três municípios de Santo Antão.

O referido contrato visa favorecer munícipes constantes dos grupos I e II do Cadastro Social Único, pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social e com carência económica. “Os beneficiários foram selecionados pelos respetivos municípios, que procuraram abranger pessoas que realmente necessitam de fazer deslocações frequentes à ilha vizinha de São Vicente para fins diversos, sobretudo para fins de saúde, tratamento e acompanhamento de doenças crónicas”, clarifica a empresa através de um comunicado enviado à nossa redacção.

A mesma fonte, realça que o navio Chiquinho BL transportou 160 mil passageiros e 25 mil viaturas de abril a dezembro de 2020, representando mais de 70% das operações totais da empresa nesse período, não obstante a pandemia da Covid-19. “Recorde-se que foi realizado recentemente um inquérito ao Chiquinho BL, em que os índices de satisfação dos utentes rondam os 85%, o que encoraja a empresa a continuar a empreender mais mudanças e melhorias, tornando-o mais inclusivo no que tange ao acesso para pessoas com deficiência e, deste modo, atingir a plena satisfação dos nossos clientes”, conclui a transportadora marítima.