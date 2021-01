Ilha do Maio terá o quinto aeroporto internacional do arquipélago

25/01/2021 22:37 - Modificado em 25/01/2021 22:37

O maior investimento privado em Cabo Verde, de 500 milhões de euros para criar 4.000 empregos no setor do turismo, vai levar à construção na ilha do Maio do quinto aeroporto internacional do arquipélago.

Ulisses Correia e Silva, questionado hoje pelos jornalistas durante a visita à ilha do Maio, não se compromete com prazos para a construção do aeroporto, mas assume que será complementar ao investimento que agora vai arrancar no Maio, com conclusão da primeira fase em três anos.

“Não lhe posso dizer o prazo, porque isto tem muito a ver depois com o planeamento do investimento que resulta de uma parceria entre um investidor externo e também a Sociedade de Desenvolvimento Turística de Boa Vista e Maio”, acrescentou.

Cabo Verde já dispõe de quatro aeroportos internacionais, nas ilhas turísticas do Sal e da Boa Vista, bem como na Praia (Santiago) e em São Vicente.

A minuta de convenção de estabelecimento do “Little África Maio” foi assinada em 15 de Dezembro, na cidade da Praia, entre o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, e o empresário espanhol Enrique Banuelos de Castro, sócio gerente da Internacional Holding Cabo Verde (IHCV), um consórcio que integra vários outros investidores africanos.

O Centro Turístico-Residencial, Cultural e de Negócios vai ser implementado na Zona de Desenvolvimento Turístico Integrado (ZDTI) da ilha do Maio, tendo como objetivo a promoção e aceleração do desenvolvimento da economia cabo-verdiana.

O complexo turístico tem um investimento global de 500 milhões de euros e prevê a criação de mais de dois mil postos de trabalho diretos durante a construção e mais de 4.000 empregos quando começar a funcionar.

O complexo, a ser construído em três fases, com previsão para a primeira fase estar operacional dentro de três anos, a infra-estrutura turística incluirá também um complexo turístico, denominado “Little África Resorts”, numa área residencial, que incluirá vivendas para cidadãos internacionais de elevado poder de compra.

O centro turístico é promovido por um grupo de empresários hoteleiros, representado pelo espanhol Enrique Banuelos de Castro, que é sócio gerente da IHCV.